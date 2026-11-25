"Барселона" разгромила "Сабах" в матче Лиги чемпионов в Баку

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 4:1 победили азербайджанский "Сабах" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Баку.

В составе победителей дубль оформил Энтони Гордон (31-я и 51-я минуты), также мячи забили Карим Адейеми (55) и Габриэл Жезус (60). Единственный гол хозяев на 63-й минуте провел Джой-Лэнс Миккельс.

После этой игры "Барселона" с 12 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Сабах", набравший 3 очка, располагается на 32-й строчке.