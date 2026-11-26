ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с "Ромой" в ЛЧ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" и итальянская "Рома" со счетом 2:2 завершили матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Париже.

В составе ПСЖ голы забили Илья Забарный (31-я минута) и Усман Дембеле (62, с пенальти).

Авторы голов в составе "Ромы": Марио Эрмосо (5), Дониэлл Мален (78, с пенальти).

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов провел полный матч.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Славия" - "Вильярреал" - 0:1 "Сабах" - "Барселона" - 1:4

"Атлетико" - "Викинг" - 2:0 "Брюгге" - "Ливерпуль" - 0:3

"Лилль" - "Бавария" - 2:1

"Шахтер" - "Фенербахче" - 0:1 "Интер" - "Штутгарт" - 2:0

"Спортинг" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

После матча ПСЖ единственной командой, не потерявшей очков, остается "Реал". В активе испанской команды, накануне со счетом 5:1 разгромившейнидерландский ПСВ, 15 очков.

ПСЖ занимает второе место (13), ближайшие преследователи: "Комо", "Барселона", "Ливерпуль", "Бетис" (по 12).

Всего в турнире принимают участие 36 команд, все они объединены в одну группу. Первые восемь клубов напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Действующий победитель Лиги чемпионов – ПСЖ.

Российские клубы участия в ЛЧ не принимают из-за санкций.