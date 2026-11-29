"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" и московское "Динамо" со счетом 0:0 завершили матч 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Самаре.

С 57-й минуты "Динамо" играло в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Хуан Касерес.

В компенсированное ко второму тайму время футболист "Крыльев Советов" Михайло Баньяц поразил ворота "Динамо", но VARгол отменил из-за положения "вне игры".

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. На одно очко оно отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

"Крылья Советов" - на девятом месте, 19 очков.