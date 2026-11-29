Гандболистки сборной России выиграли международный турнир в Болгарии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу завоевала золото международного IHF Nations Trophy, в Болгарии.

В финале национальная команда России обыграла Белоруссию – 31:22.

Сборная России выиграла все четыре матча турнира. На групповом этапе они победили команды Бельгии (41:16) и Косова (37:8), а в полуфинале переиграли сборную Болгарии (45:22).

IHF Nations Trophy стал первым официальным турниром для женской сборной России почти за пять лет.

В июле 2026 года Международная федерация гандбола (ИИХФ) сняла запрет на участие российских и белорусских сборных в соревнованиях под своей эгидой. На турнире в Болгарии российская команда выступала с национальной символикой РФ