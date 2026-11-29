Синдаров вышел вперед в матче за шахматную корону, обыграв Гукеша в 5-й партии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Представитель Узбекистана Жавохир Синдаров белыми фигурами победил действующего чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу в пятой партии матча за мировую шахматную корону.

Партия завершилась на 47-м ходу. Синдаров одержал первую победу после четырех ничьих и повел в счете 3:2.

Матч за звание чемпиона мира состоит максимум из 14 партий с классическим контролем времени. Победителем станет шахматист, который первым наберет 7,5 очка. В случае равенства счета после 14 партий будет сыгран тай-брейк в быстрые шахматы.

Гукеш Доммараджу завоевал звание чемпиона мира в 2024 году, победив китайца Дин Лижэня. Жавохир Синдаров получил право на участие в матче, выиграв турнир претендентов на Кипре в апреле.