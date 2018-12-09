МОК решил не включать киберспорт в программу Олимпийских игр

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне принял решение не включать киберспорт в олимпийскую семью и сформулировал свое отношение к индустрии видеоигр с соревновательным элементом.

В ночь на воскресенье МОК издал коммюнике по итогам своего седьмого саммита. Члены комитета уделили внимание таким вопросам, как декларация о правах и обязанностях атлетов, развитие антидопингового движения, совершенствование управления, спортивный календарь, места проведения международных состязаний и право атлетов соревноваться без дискриминации.

Включение видеоигр в программу Олимпийских игр сочли преждевременным из-за быстрого развития индустрии и частой смене предпочтений среди киберспортсменов. Популярность отдельных киберспортивных дисциплин слишком часто вспыхивает и угасает, а сами они стремительно движутся в сторону виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, многие киберспортивные соревнования организуются лишь с целью извлечения прибыли, а это противоречит ценностям олимпийского движения.

МОК решил, что не может игнорировать развитие соревновательных видеоигр, поскольку зачастую они требуют физической активности, сравнимой с традиционными видами спорта (развлекательные игры не требуют таких затрат сил). Тем не менее, в коммюнике не указаны направления развития сотрудничества с киберспортсменами и ценности, которым не соответствуют отдельные соревновательные видеоигры.