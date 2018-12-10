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Спорт КХЛ-2018/19

"Амур" прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" на домашнем льду одержал победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев отличились Игорь Роденков и Томаш Зогорна. У гостей шайбу забросил Кертис Валк.

Победа позволила "Амуру" прервать серию поражений, составившую пять матчей. Предыдущий выигрыш был датирован 21 ноября, когда хабаровский клуб дома взял верх над московским "Спартаком" со счетом 1:0, вырвав победу в серии буллитов.

"Амур" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Барыс" - пятое в этой же конференции.

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Теги: хоккей, КХЛ

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