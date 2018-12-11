"Спартак" призвал болельщиков не хулиганить на игре с "Вильярреалом"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" предупредил своих болельщиков перед выездным матчем шестого тура группового турнира Лиги Европы с испанским "Вильярреалом" о недопустимости проноса на арену барабанов и мегафонов.

"Правила поведения зрителей на испанских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством. В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны и мегафоны. Флаги и баннеры не должны превышать по размерам 1 х 2 метра, исключены надписи "ультрас" и призывающие к насилию. При этом использование любых древков и крепежного скотча также не разрешается. Нельзя проносить на трибуны любую ручную кладь и предметы, вес которых превышает 500 граммов", - сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Уважаемые, болельщики красно-белых, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе, воздержитесь от использования пиротехники, не поддавайтесь на возможные провокации. Напоминаем: ФК "Спартак-Москва" был наказан дисциплинарными органами УЕФА за поведение болельщиков в ходе прошлого сезона, и в случае повторения нарушений в силу вступит условная дисквалификация", - отмечается там же.

Матч "Вильярреал" - "Спартак" пройдет в четверг на стадионе "Эстадио де ла Серамика". Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.