"Локомотив" объявил состав на игру с "Шальке 04"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК "Локомотив" определился со стартовым составом на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Шальке 04".

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", с первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Антонио Эдер.

Матч пройдет во вторник в Гельзенкирхене и стартует в 20:55 мск.

"Локомотив" уже лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ, но еще имеет шанс получить утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА. Московскому клубу, занимающему в группе D четвертое место и набравшему к настоящему моменту 3 очка, необходимо побеждать "Шальке 04" при условии, что турецкий "Галатасарай" (4 балла) не выиграет у португальского "Порту".

"Шальке 04" и "Порту" ранее досрочно вышли в плей-офф ЛЧ.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча "Шальке 04" - "Локомотив".