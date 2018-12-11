Полиция задержала болельщиков "Локомотива" за драку перед матчем ЛЧ в Германии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Немецкая полиция задержала болельщиков московского "Локомотива" за драку в поезде в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке-04", сообщает "Чемпионат".

Инцидент произошел в поезде, направлявшемся из Эссена в Гельзенкирхен.

Все началось с того, как болельщик "Локомотива" наклеил на стену стикер, а его сорвал фанат "Шальке 04". Болельщик немецкой команды получил в лицо от фаната московского клуба и ушел в другой конец вагона. Зачинщиков немедленно задержала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов отобрали у болельщиков паспорта и отвели в отделение полиции. В ближайшее время фанатов московского клуба отпустят, их данные будут отправлены в соответствующее ведомство для дальнейших разбирательств.

Матч "Шальке 04" – "Локомотив" пройдет во вторник в Гельзенкирхене и стартует в 20:55 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию игры.