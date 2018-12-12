Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Петтер Нортуг завершил выступления в профессиональном спорте, сообщает NRK.

"Я принял решение завершить карьеру лыжника. Я сказал себе, что не могу использовать больше энергии и усилий для продолжения борьбы", - сказал, с трудом сдерживая слезы, 32-летний спортсмен на пресс-конференции.

По словам Нортуга, решение он принял еще несколько дней назад.

За 12 лет карьеры Нортуг стал 13-кратным чемпионом мира – достижение, не имеющее аналогов в мужских лыжных гонках. Среди женщин чаще всего – 18 раз – золото чемпионатов мира выигрывала его соотечественница Марит Бьорген (тоже завершила карьеру).

Кроме того, на счету Нортуга три серебряные медали ЧМ, два золота, по одному серебру и бронзы ОИ.