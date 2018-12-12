Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Как свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "Газпром нефть" купило у Некоммерческой организации "Континентальная хоккейная лига" 11,76% ООО "КХЛ".

"Данная сделка - логичное продолжение многолетнего сотрудничества компании с КХЛ. "Газпром нефть" является владельцем ХК "Авангард", который выступает в Лиге. Кроме того, компания развивает систему подготовки хоккеистов в Омске, поддерживая молодежную команду и детско-юношескую хоккейную школу. В партнерстве с Лигой мы также проводим крупнейший в Европе международный турнир детских хоккейных команд КХЛ - Кубок "Газпром нефти", - пояснили в "Газпром нефти".

Параметры сделки, в том числе ее сумму, компания не комментирует.

Из числа нефтяных компаний в совладельцах КХЛ также числится "Татнефть" с долей в 11,76%.

Владеет такой же долей в КХЛ и "Транснефть". Однако трубопроводная компания безрезультатно пытается продать владение в КХЛ, начиная с 2013 года. На аукционе в 2013 году "Транснефть" рассчитывала получить за долю в КХЛ 100 млн руб., но монополия тогда решила не продавать актив себе в убыток, хотя получила заявки от команды "Лев" из Праги, от "Роснефти" и от самой лиги. В 2017 году при выставлении доли в КХЛ на продажу "Транснефть" увеличила цену продажи в 3 раза по сравнению с предыдущей. Последняя попытка продать долю в КХЛ весной этого года опять потерпела неудачу - компания не получила ни одной заявки на приобретение.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что Некоммерческая организация "Континентальная хоккейная лига" разослала всем совладельцам ООО "КХЛ" оферту с предложением купить 11,76% организации по номиналу. "Мы вариант приобретения пакета не рассматривали, так как пытаемся продать свою долю", - сказал он.

"Мы дали согласие НК "КХЛ" на продажу ее доли любому инвестору. Кто выступал инвестором, нам не было известно", - добавил собеседник.

"Газпром нефть" не обращалась к нам с предложением купить нашу долю в КХЛ, потому что мы продаем пакет не по номинальной цене, а по рыночной цене в соответствии с проведенной независимой оценкой", - пояснил Демин.

ООО "Континентальная хоккейная лига" объединяет хоккейные клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии, разыгрывающие ежегодно Кубок Гагарина. Лига была образована в 2008 году, в ней сейчас играет 27 команд из семи стран.