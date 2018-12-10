Матч Лиги чемпионов "Реал" - ЦСКА будет судить арбитр из Португалии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Португальский судья Артур Диаш получил назначение на матч шестого тура Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать ему будут его соотечественники Руй Тавареш, Паулу, Соареш, Бруну Родригеш, Угу Мигел, Жоау Пиньейру.

Матч "Реал" - ЦСКА пройдет в среду в Мадриде и стартует в 20:55 мск.

Московский клуб уже лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Из числа претендентов на место в весенней стадии турнира армейцев вывело домашнее поражение от чешской "Виктории" в пятом туре группового этапа (1:2).

ЦСКА и "Реал" встречались в Москве в рамках второго тура группового этапа. Команда Виктора Гончаренко смогла в том матче добиться победы со счетом 1:0.

Ранее стало известно, что встречу другого российского участника Лиги чемпионов, московского "Локомотива" с немецким "Шальке" (тоже начнется в 20:55) в Германии во вторник обслужит бригада арбитров из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.