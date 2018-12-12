ЦСКА и "Реал" назвали составы на игру Лиги чемпионов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК ЦСКА определился со стартовым составом команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала".

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, с первых минут на поле в его составе будут присутствовать следующие игроки: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.

Наш состав на финальный матч года #РеалЦСКА



Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов. pic.twitter.com/34JjrVn0Eo — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 12, 2018

Стартовый состав "Реала" выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Альваро Одриосола, Марсело, Хесус Вальехо, Хавьер, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Маркос Льоренте, Иско, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

В настоящее время в группе G лидирует "Реал", набравший 12 очков. На втором месте идет итальянская "Рома" (9), на третьем – чешская "Виктория" (4), на четвертом – ЦСКА (4).

"Реал" и "Рома" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а "Виктория" и ЦСКА проведут заочную борьбу за третье место, которое дает утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА.