Футболиста "Крыльев Советов" Башкирова лишили прав на полтора года за нетрезвую езду

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд в Петербурге оштрафовал на 30 тыс. рублей и временно лишил права водить автомобиль футболиста самарских "Крыльев Советов" Евгения Башкирова.

Согласно постановлению, озвученному в четверг судьей Натальей Романцовой, Башкиров был признан виновным в нарушении части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

"Башкирова признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев", - огласила постановление судья Наталья Романцова.

Адвокат футболиста заявил в суде, что Башкиров полностью признал вину в административном правонарушении.

Полузащитник "Крыльев Советов" Башкиров был задержан в ночь на 14 октября в Самаре за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В тот же день полицейские задержали в Самаре защитника самарцев Георгия Тигиева с признаками опьянения, который также был за рулем. Позднее в региональная общественная организация "Ночной патруль", созданная по инициативе полиции региона и взаимодействующая с ней, сообщила на своей странице в соцсети "Вконтакте", что при освидетельствовании Тигиева в его организме было обнаружено "наркотическое вещество - амфетамин". Однако затем сообщение было отредактировано, слово "амфетамин" исчезло.

Вскоре пресс-служба клуба сообщила, что медицинское освидетельствование показало отсутствие запрещенных препаратов в организме Тигиева.

В ФК "Крылья Советов" обещали наказать футболистов.

23-летний Тигиев принадлежит московскому "Спартаку", в 2018 году был передан в аренду "Крыльям Советов". 27-летний Башкиров до перехода в "Крылья Советов" выступал за "Зенит" и "Томь".