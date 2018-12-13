Третьяк выступил против отмены лимита на легионеров в российском хоккее

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России (ФХР) не планирует отменять лимит на иностранных игроков в ближайшее время, заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Мы работаем под Минспортом, у министерства есть регламент по количеству легионеров в команде. Вы знаете мнение федерации: мы за лимит игроков. Потому что когда у нас будет, как в Канаде - 600 тысяч хоккеистов и 3 тысячи катков, у нас будет избыток игроков, будет повышенная конкуренция, тогда можно будет (отменить лимит на легионеров). Сегодня мы не готовы обсуждать этот вопрос", - сказал Третьяк в четверг журналистам.

В настоящее время российские клубы в КХЛ не могут вносить в заявку на матч более пяти иностранцев. При этом белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами.