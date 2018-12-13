Сборная России по биатлону выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты стали победителями одиночной смешанной эстафеты (сингл-микст) на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.
Российская команда, в составе которой выступили Анастасия Морозова и Сергей Корастылев, пересекла финишную черту за 39 минут 3,2 секунды, допустив 11 неточных выстрелов.
Второе место заняла сборная Германии, уступившая россиянам 2,1 секунды с 10 промахами.
Третье место заняла сборная Украины, на счету которой 2 неточных выстрела. Украинцы проиграли россиянам 15,3 секунды.
Кубок IBU – второй после Кубка мира по значимости сезонный турнир по биатлону.