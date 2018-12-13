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Спорт КХЛ-2018/19

Названы лауреаты очередного игровой недели в КХЛ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков 13-й недели регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан Йони Ортио ("Витязь"), в трех матчах одержавший три победы (одну из них, в гостевом матче против минского "Динамо", - на ноль). "Сухарь" стал первым для финского вратаря в КХЛ. Ортио отразил 98,04% бросков (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,67 (второй результат). Продолжительность его безголевого отрезка составляет 117 минут 39 секунд.

Лучшим защитником назван Денис Бодров ("Автомобилист"), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (1+3 по системе "гол+пас") очка. Гол защитника уральского клуба в поединке против "Амура" стал победным. Бодров не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе +4.

Лучшим нападающим стал Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Р), в пяти матчах недели (в том числе трех гостевых) набравший 7 (3+4) очков (лучший результат недели среди нападающих) при показателе полезности +1. Дарзиньш набирал очки во всех проведенных матчах, в гостевом поединке против "Слована" отметившись дублем (один из голов стал победным), а также нанес 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан нападающий Кристиан Весалайнен ("Йокерит"), в четырех матчах (в том числе трех гостевых) набравший 4 (2+2) очка. 19-летний форвард финского клуба отмечался результативными баллами во всех этих матчах, в среднем проводя на льду 16 минут 39 секунд.

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Теги: хоккей, КХЛ

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