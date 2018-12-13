Главные новости
СпортАртем Дзюба признан футболистом года по версии РФСВ РоссииКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Спорт

Артем Дзюба признан футболистом года по версии РФС

В тройку лучших вошли Игорь Акинфеев и Марио Фернандес

Артем Дзюба признан футболистом года по версии РФС
Игрок сборной России Артем Дзюба
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года согласно опросу, проведенному Российским футбольным союзом (РФС) совместно с изданием "Спорт-Экспресс".

Как сообщается на сайте РФС, форвард набрал 275 баллов.

Второе место занял вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев (168), третье – его партнер по клубу и национальной команде защитник Марио Фернандес (138).

Сообщается, что в голосовании приняли участие "16 тренеров (лучшие специалисты, работавшие в текущем году в РПЛ, плюс легенды нашего тренерского цеха)", 16 топ-менеджеров (руководители федерации, лиги и клубов), 16 журналистов "Спорт-Экспресса", а также болельщики, голосовавшие на сайте газеты.

"48 участников голосования должны были назвать 5 фамилий с указанием места (с 1-е по 5-е). Выбирать можно было из всех, кто выступал в 2018-м в РПЛ и/или за сборную России. За первое место в каждой анкете игрок получил 5 баллов, за второе - 4, за третье - 3, за четвертое - 2, за пятое – 1", - говорится в сообщении. Что касается болельщиков, то они делали выбор в пользу пяти из предложенных им 20 кандидатур.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Артем Дзюба

Новости по теме

Спорт
Артем Дзюба признан футболистом года по версии РФСАртем Дзюба признан футболистом года по версии РФС
В тройку лучших вошли Игорь Акинфеев и Марио ФернандесПодробнее
 Заподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты проб
Минспорта и МИД прокомментировали ночной визит австрийской полиции к российским биатлонистамПодробнее
 Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга
Как сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, обвинения предъявлены Антону Шипулину, Александру Логинову, Евгению Гараничеву и ряду другихПодробнее
 Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионовОпределились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Четверть команд, пробившихся в плей-офф турнира, представляют АнглиюПодробнее
Футболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубковФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубков
Армейцы провели три безответных гола на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде; так крупно "Реал" в еврокубках дома еще не проигрывалПодробнее
 "Реал" - ЦСКА. Онлайн"Реал" - ЦСКА. Онлайн
ЦСКА с крупным счетом победили на "Сантьяго Бернабеу": ворота "Реала" поразили Федор Чалов, Георгий Щенников и Арнор СигурдссонПодробнее
 Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьерыНорвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры
За 12 лет карьеры двукратный олимпийский чемпион 13 раз выиграл золото чемпионатов мира и стал самым титулованным их участникомПодробнее
 "Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков"Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков
Он занял последнее, четвертое место в своей группеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 12 декабря6 фото
12 декабря
Фотохроника 12 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 декабря6 фото
11 декабря
Фотохроника 11 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
СпортАртем Дзюба признан футболистом года по версии РФСВ РоссииКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга

Источник сообщил о земном происхождении дыры в обшивке "Союза"

Судя по всему, отверстие было загерметизировано, а поверх него смонтирована микрометеоритная защита Подробнее

Власти после реакции Путина начали проверять данные о пытках участников "Нового величия"

Владивосток стал столицей Дальнего Востока

С предложением о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток ранее выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко Подробнее

"Нафтогаз" заявил о выигранном иске в Нью-Йорке о получении сведений об активах "Газпрома"

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Глава фонда "Вера" попросила Путина облегчить доступ к обезболивающим

Прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания Пономарева

Прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания ПономареваОб итогах проверки доложат Путину Подробнее

В Киевском патриархате назвали дату вручения томоса главе объединенной православной церкви Украины

Финнская Valio начала производство сливочного масла в России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');