Артем Дзюба признан футболистом года по версии РФС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года согласно опросу, проведенному Российским футбольным союзом (РФС) совместно с изданием "Спорт-Экспресс".

Как сообщается на сайте РФС, форвард набрал 275 баллов.

Второе место занял вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев (168), третье – его партнер по клубу и национальной команде защитник Марио Фернандес (138).

Сообщается, что в голосовании приняли участие "16 тренеров (лучшие специалисты, работавшие в текущем году в РПЛ, плюс легенды нашего тренерского цеха)", 16 топ-менеджеров (руководители федерации, лиги и клубов), 16 журналистов "Спорт-Экспресса", а также болельщики, голосовавшие на сайте газеты.

"48 участников голосования должны были назвать 5 фамилий с указанием места (с 1-е по 5-е). Выбирать можно было из всех, кто выступал в 2018-м в РПЛ и/или за сборную России. За первое место в каждой анкете игрок получил 5 баллов, за второе - 4, за третье - 3, за четвертое - 2, за пятое – 1", - говорится в сообщении. Что касается болельщиков, то они делали выбор в пользу пяти из предложенных им 20 кандидатур.