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Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии

Лучшей из россиянок стала Старых, финишировавшая восьмой

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования, прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

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По итогам прошедшего накануне спринта она стартовала второй и преодолела 10-километровую дистанцию за 30 минут 53,1 секунды. На четырех огневых рубежах она допустила три неточных выстрела.

Второе место заняла (стартовала седьмой) представительница Словакии Паулина Фиалкова, с двумя неточными выстрелами отставшая от победительницы на 1,5 секунды.

Третьей финишировала победительница спринта итальянка Доротея Вирер, на результате которой в гонке преследования сказалась неточная стрельба: четыре промаха. Отставание от первого места составило 2,8 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая восьмой (стартовала девятой). Дистанцию она преодолела без промахов, отстав от победительницы на 24,8 секунды.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 18 (32-й номер старта).Евгения Павлова – 0 промахов; 20 (3).Екатерина Юрлова-Перхт – 4; 48 (18).Валерия Васнецова -5.

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Теги: биатлон

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