Россиянка Юрлова-Перхт стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт показала третье время в спринтерской гонки, которая прошла в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

Она не допустила ни одного неточного выстрела и отстала от первого места на 24,4 секунды.

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию за 21 минуту 4,9 секунды с 1 промахом.

Второй стала представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен, уступившая победительнице 0,6 секунды с 1 неточным выстрелом.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 9.Ирина Старых (1 промах), 18. Валерия Васнецова (0), 32.Евгения Павлова (1), 67.Маргарита Васильева (3), 79.Ульяна Кайшева (4).

Ранее стало известно, что в расположение сборной России в Австрии нагрянула местная полиция, предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году биатлонистам Антону Шипулину, Ирине Старых, Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову, тренеру Александру Касперовичу, врачам Артему Крынцилову, Евгении Шутовой, массажистам Александру Селявкину, Дмитрию Топычканову.

В четверг пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) заявила, что сборная России продолжит участие в международных соревнованиях, несмотря на расследование австрийской полиции.