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Сборная России забросила семь шайб Чехии в матче Кубка Первого канала

Российские хоккеисты выиграли второй матч подряд на домашнем турнире

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, второго этапа Евротура.

Результат встречи, прошедшей в Москве в субботу, - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1) в пользу команды Ильи Воробьева.

По две шайбы в составе россиян провели Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов, по разу отличились Василий Токранов, Николай Прохоркин, Кирилл Капризов. В составе соперника дубль оформил Доминик Кубалик.

Динамика счета была такой: на пятой минуте Токранов поразил ворота чешской сборной, но менее чем через минуту гости отыгрались. После этого нашим удалось забросить пять шайб подряд. Сократить отставание чешским хоккеистам удалось на 54-й минуте игры, при этом подопечные Милоша Ржиги в тот момент играли в меньшинстве.

Игроки сборной Чехии удалялись постоянно, один из них – Давид Мусил – за грубый прием против Кирилла Капризова оставил свою команду в меньшинстве на пять минут. За этот отрезок времени Кубалик и смог забросить свою вторую шайбу в игре, но и россиянин Локтионов поставио точку в игре, реализовав, таким образом, большинство.

Три из семи голов россияне провели, играя в большинстве.

Таким образом, россияне одержали вторую победу на турнире. Ранее они одержали победу над Швецией со счетом 3:2, судьба той встречи решилась в серии буллитов.

В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией. Матч пройдет в Петербурге на домашней арене футбольного клуба "Зенит".

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Теги: хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Первого канала
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