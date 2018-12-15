Россия - Чехия. Онлайн

Матч второго тура Кубка Первого канала проходит в Москве
В воскресенье Россия играет с Финляндией в Петербурге. Изюминка: матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург Арена", где домашние игры проводит футбольный клуб "Зенит". Здесь же проходили матчи чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций! Должно быть круто!
☃️❄️✌️ #ХоккейНаКрестовском pic.twitter.com/gI1pjIhMf8— Газпром Арена (@gazprom_arena) December 13, 2018
Вам не кажется, что поворот автобуса на первых кадрах ролика слишком крут?
Час до матча с чехами, сборная на арене! Запасаемся стальными нервами, начало игры в 15:45.— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2018
🇷🇺 VS 🇨🇿 pic.twitter.com/8l4IdEf5aN
Утром читателей "Интерфакса" подстерегала хорошая, годная новость про хоккей.
Овечкин вновь признан лучшим игроком дня в НХЛ https://t.co/tFcyAEGf0I— Интерфакс (@interfax_news) December 15, 2018
Состав сборной России выглядит следующим образом:
Изучаем состав сборной на матч с чехами на Кубке Первого канала 💪— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2018
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🇷🇺 VS 🇨🇿
Смотреть можно здесь: https://t.co/HlVEwMDRHy
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Сегодня Швеция уступила Финляндии со счетом 3:4, также проиграв в серии буллитов. Кстати, что в матче с Россией, что в матче с финнами шведская сборная вела с разницей в две шайбы. Но....
В первом туре россияне победили Швецию со счетом 3:2, вырвав победу в серии буллитов.
Встреча пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве сегодня и стартует в 15:45 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура проходящего в России Кубка Первого канала!