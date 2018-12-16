Спорт

Аршавин возглавил тренировочный лагерь "Зенита"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Бывший игрок ФК "Зенит" и сборной России Андрей Аршавин возвращается в клуб, чтобы возглавить международный проект "Сириус", сообщила пресс-служба петербургского клуба.

"Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе. Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России. Это будет круглогодично", - сказал Аршавин.

По его словам, в проекте будет не только спортивная, но и культурная, и образовательная составляющие. Для этого проекта "Зенит" подписывает договоры с театрами, университетами. "Пока дети будут находиться в нашей Академии две-три недели, у них не должен прекращаться и общеобразовательный процесс", - отметил Аршавин.

К своим обязанностям Аршавин приступит с 1 января.

В ноябре Аршавин объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом, в котором он выступал, был "Кайрат".

Аршавин и его карьера

37-летний Андрей Аршавин родился в Санкт-Петербурге и начал футбольную карьеру сначала в фарм-клубе "Зенита", а затем был приглашен в основную команду.

В составе "Зенита" он трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2008/08 завоевал Кубок УЕФА.

В 2008 году вместе с национальной командой России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, вошел в символическую сборную Евро-2008 по версии УЕФА и стал номинантом на "Золотой мяч".

После этого Аршавин перешел в лондонский "Арсенал", цвета которого защищал с сезона-2008/09 по сезон-2012/13. В 2012 году он на несколько месяцев был отдан в аренду в "Зенит" и вместе с родным клубом завоевал золотые медали чемпионата России.

После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в "Зените", затем подписал контракт с "Кубанью", а с 2015 года являлся игроком "Кайрата".

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Теги: футбол, Андрей Аршавин

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