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Александр Головин получил красную карточку в матче чемпионата Франции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за "Монако", не смог доиграть матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу против "Лиона".

Головин вышел в стартовом составе своей команды в гостевой встречи, но на 48-й минуте получил красную карточку за грубый фол, в результате чего вынужден был досрочно покинуть поле.

К тому моменту футболисты "Монако" уже уступали с разницей в два мяча, а вскоре "Лион" провел еще один гол и в итоге победил со счетом 3:0.

В активе "Монако" 13 очков, команда по-прежнему находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице. "Лион" набрал 31 очко и занимает третье место.

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Теги: футбол, Александр Головин

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Александр Головин получил красную карточку в матче чемпионата Франции

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