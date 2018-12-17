Главные новости
МоскваКровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомВ миреНовой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинМоскваВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов
Спорт

Назван состав сборной России на третий этап Кубка мира по биатлону

Он пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря, в программе соревнований – спринты, гонки преследования и масс-старты

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердил состав спортсменов, которые примут участие в гонках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), в состав вошли следующие биатлонисты:

мужчины - Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Антон Бабиков;

женщины - Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

Третий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря, в программе соревнований – спринты, гонки преследования и масс-старты.

Кто лидирует в общем зачете

В настоящее время в общем зачете Кубка мира среди мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе, набравший 248 очков. Лучшим из россиян является Александр Логинов – четвертое место(187). Среди женщин лидирует итальянка Доротея Вирер (252). Среди россиянок лучшая в настоящий момент Ирина Старых, поднявшаяся с пятого на четвертое место (158).

В зачете Кубка наций сейчас среди мужчин лидирует Норвегия (1987), Россия опустилась с пятого на шестое место (1700). В женском зачете Кубка наций лидирует Италия (1890), поднявшаяся со второго на первое место. В обратном направлении проследовала Франция (1839). На третьем месте находится сборная России (1791).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: биатлон
Спорт
Хоккей на футбольном стадионе в Петербурге собрал более 70 тыс. зрителейХоккей на футбольном стадионе в Петербурге собрал более 70 тыс. зрителей
Это рекорд для отечественного хоккеяПодробнее
 Сборная России проиграла Франции в финале женского ЧЕ по гандболуСборная России проиграла Франции в финале женского ЧЕ по гандболу
Самым ценным игроком турнира признана россиянка Анна ВяхиреваПодробнее
 Сборная России победила Финляндию и выиграла Кубок Первого каналаСборная России победила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
Матч прошел на стадионе футбольного клуба "Зенит" в Петербурге, россияне провели пять безответных шайбПодробнее
 Россия - Финляндия. ОнлайнРоссия - Финляндия. Онлайн
Сборная России довела преимущество в счете до пяти головПодробнее
IBU одобрил переход Кристины Ильченко в сборную РоссииIBU одобрил переход Кристины Ильченко в сборную России
Биатлонистка родилась в ЯНАО, в 2015 году решила выступать за Белоруссию, но теперь вернулась в российскую командуПодробнее
 Сборная России забросила семь шайб Чехии в матче Кубка Первого каналаСборная России забросила семь шайб Чехии в матче Кубка Первого канала
Российские хоккеисты выиграли второй матч подряд на домашнем турниреПодробнее
 Россия - Чехия. ОнлайнРоссия - Чехия. Онлайн
Российские хоккеисты забросили в ворота соперника седьмую шайбуПодробнее
 IBU пока отказался принимать меры в отношении команды РоссииIBU пока отказался принимать меры в отношении команды России
Ранее австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
МоскваКровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомВ миреНовой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинМоскваВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВ РоссииМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 годуВ миреМощный взрыв произошел у здания греческого телеканалаВ миреСенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

Нетаньяху пригласил Путина в Израиль

В Тобольске помощник капитана теплохода оштрафован за убийство лебедей ради еды

Фигуранта дела "Седьмой студии" Малобродского выписали из больницы

На владимирскую колонию завели дело из-за фальсификации данных о комнате для свиданий

В Красноярске на новогоднем утреннике у мэра школьницу придавило тяжелой конструкцией

Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова "Человеком года"

Крыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплению

Крыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюСледователи возбудили уголовное дело по факту обрушения в Дзержинском Подробнее

Забастовка сотрудников Amazon в ФРГ поставила под угрозу доставку рождественских подарков

Пострадавшие клиенты туроператора "Матрешка Тур" смогут получить компенсации

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть

Поставки кормов для животных из Китая в Россию запрещены из-за АЧС

Volkswagen отзовет в РФ 4,3 тыс. кроссоверов Tiguan из-за проблем с электрикой

Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной

Глава торгового дома "Настюша" стал фигурантом дела о невыплате зарплаты

Восемь развязок на МКАД реконструируют до конца 2022 года

Бывший сотрудник колонии в Марий Эл осужден за ранение ножом заключенного

В НАСА заявили, что охлаждение отношений США и РФ не отразилось на сотрудничестве по космосу

Мужчина с ребенком провалились под лед на автомобиле в Хабаровском крае

Москвич, поднявший росгвардейца в метро, оштрафован на 20 тысяч рублей

Лавров пообещал Киеву такой ответ на провокации, что "мало не покажется"

На Украине пройдет внеочередное заседание синода УПЦ Московского патриархата

Британский генпрокурор призывал сместить премьера-министра после Brexit

Назван состав сборной России на третий этап Кубка мира по биатлону

Он пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря, в программе соревнований – спринты, гонки преследования и масс-старты Подробнее

Житель Копейска получил условный срок за антиправославный пост и шпионские видеокамеры

Число жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человек

Число жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человекПо предварительным данным, больше под завалами людей нет Подробнее

Доходный дом купчихи Быковой в Москве признали объектом культурного наследия

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');