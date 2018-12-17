Назван состав сборной России на третий этап Кубка мира по биатлону

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердил состав спортсменов, которые примут участие в гонках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), в состав вошли следующие биатлонисты:

мужчины - Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Антон Бабиков;

женщины - Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

Третий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря, в программе соревнований – спринты, гонки преследования и масс-старты.

Кто лидирует в общем зачете

В настоящее время в общем зачете Кубка мира среди мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе, набравший 248 очков. Лучшим из россиян является Александр Логинов – четвертое место(187). Среди женщин лидирует итальянка Доротея Вирер (252). Среди россиянок лучшая в настоящий момент Ирина Старых, поднявшаяся с пятого на четвертое место (158).

В зачете Кубка наций сейчас среди мужчин лидирует Норвегия (1987), Россия опустилась с пятого на шестое место (1700). В женском зачете Кубка наций лидирует Италия (1890), поднявшаяся со второго на первое место. В обратном направлении проследовала Франция (1839). На третьем месте находится сборная России (1791).