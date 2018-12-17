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Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к постели

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Состояние здоровья семикратного чемпиона мира "Формулы-1" Михаэля Шумахера существенно улучшилось с декабря 2013 года, когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму, пишет в понедельник издание The Daily Mail.

"Газета выяснила, что он больше не прикован к постели. Кроме того, его система жизнеобеспечения не зависит от аппарата искусственного дыхания. Вместе с тем предположительно, он проходит курс серьезного лечения, и ему требуется уход, стоимость которого в неделю обходится более чем в $50 тысяч", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Шумахер с семьей живет в своем доме в Швейцарии. По информации газеты, легендарный гонщик живет в основной части дома, а не в пристройке, которая якобы переоборудована в домашнюю больницу, как ранее сообщали ряд СМИ.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Около полугода он провел в медикаментозной коме, после чего был выписан из госпиталя и перевезен в свое швейцарское поместье, где до сих пор проходит реабилитацию. Супруга гонщика Сабине Кем взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы - с момента инцидента в СМИ не попало ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилота заканчиваются судебными исками представителей Шумахера.

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Теги: Михаэль Шумахер

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