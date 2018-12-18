Совместная с КНДР Олимпиада в 2032 году обойдется Южной Корее почти в $3,5 млрд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Южной Корее потребуется почти 4 трлн вон для проведения летних Олимпийских игр-2032 совместно с КНДР, сообщает "Ренхап".

Согласно оценкам правительства Сеула, проведение вместе с КНДР летней Олимпиады в 2032 году обойдется в 3,9 трлн вон ($3,44 млрд).

Бюджетная смета включает расходы на проведение 33 мероприятий в рамках 15 дней Олимпиады в двух столицах разделенных Корей. Не исключено, что сумма, необходимая для проведения игр, вырастет, ведь расчеты не включают строительство инфраструктуры, например, автомобильных и железных дорог.

Как отмечается, смета был заказана нескольким частным учреждениями и исключает долю Пхеньяна.

Администрация Сеула заявила, что бюджетный законопроект внесен в столичный совет и будет представлен на голосование в четверг. При этом город уже подал официальную заявку в Олимпийский комитет Кореи.

Между тем, переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) Сеул и Пхеньян планируют провести в феврале 2019 года.

Совместная заявка Северной и Южной Корей на проведение Олимпийских игр была частью соглашения, заключенного между президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном в целях активизации двусторонних обменов на третьем межкорейском саммите 19 сентября.