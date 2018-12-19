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До 2020 года лимит на легионеров в российском футболе меняться не будет

Об этом заявил исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В российском футболе не будет меняться лимит на легионеров до сезона-2020/2021, заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин на пресс-конференции в среду.

"Лимит утвержден и действует до сезона-2020/2021, когда будет пересмотрен. По решению исполкома лимит будет связан с заявкой. Какая она будет - предстоит решить. А пока полтора сезона будет действовать прежний лимит. Решение об изменении лимита примет исполком", - сказал он.

В сезоне-2014/15 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) действовал лимит "семь плюс четыре" - в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, остальные четыре (как минимум) - россияне. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по ней команды играют и в настоящее время.

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Теги: футбол, РФС

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