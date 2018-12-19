Черчесов поблагодарил Мутко за работу в РФС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил за поддержку Виталия Мутко, который в среду написал заявление об уходе с поста президента Российского футбольного союза.

"Уже на исполкоме мы узнали о том, что пост президента РФС покидает Виталий Леонтьевич Мутко. Хотел бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года. Считаю это важным моментом в профессиональных отношениях между руководителем и всем коллективом национальной сборной. Поэтому еще раз говорю свое тренерское и наше командное спасибо", - цитирует Черчесова официальный Twitter сборной России по футболу.

Ранее в среду стало известно, что Мутко написал заявление об уходе с поста президента РФС. До 22 февраля 2019 года, когда состоится внеочередная отчетно-выборная конференция РФС, исполнять обязанности главы союза будет президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.