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Спорт

Ковтун стал четырехкратным чемпионом России по фигурному катанию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Москвич Максим Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

В пятницу Ковтун лучше всех исполнил произвольную программу. Накануне двукратный серебряный призер командного чемпионата мира лидировал после короткой программы.

По сумме двух программ Ковтун получил 281,59 баллов, выиграв таким образом национальный чемпионат в четвертый раз. Ранее он побеждал на ЧМ России в 2014, 2015 и 2016 годах.

Вторым стал петербуржец Михаил Коляда (268,40), третьим - москвич Александр Самарин (265,49).

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Теги: фигурное катание

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