Норвежская биатлонистка Олсбю выиграла спринт на этапе Кубка мира

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Норвегии, двукратная вице-чемпионка ОИ-2018 Марте Олсбю стала победительницей в спринтерской гонке, которая состоялась в рамках третьего этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия) в пятницу.

На двух огневых рубежах Олсбю не допустила промахов и на 4,5 секунды опередила ставшую второй немку Лауру Дальмайер. Тройку лидеров замкнула словачка Паулина Фиалкова.

Лучший результат из россиянок показала Ирина Старых - 10-й. Спортсменка национальной команды с нулем в графе промахов отстала от Олсбю на 40,9 секунды.

Екатерина Юрлова-Перхт заняла 31-е место (отставание +1:24,1; 2 промаха), Анастасия Морозова - 38-е (+1:30,6; 2), Валерия Васнецова - 73-е (+2:37,6; 2), Маргарита Васильева (все -Россия) - 78-е (+2:46,2; 5).