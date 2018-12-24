Фернандиньо отказался возвращаться в сборную Бразилии из-за угроз во время ЧМ-2018

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник Фернандиньо ответил отказом на предложение вернуться в сборную Бразилии по футболу, сообщил ее главный тренер Тите.

Причина – угрозы, поступившие в адрес семьи спортсмена за неудачную его игру на чемпионате мира-2018 в России.

"Я встретился с ним лично. Бразилия гордится тем, что у нее есть такой игрок. Я всегда буду поддерживать его", - приводит слова Тите AS.

На чемпионате мира-2018 сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где со счетом 1:2 уступила национальной команде Бельгии. В той встрече Фернандиньо отметился автоголом, а после игры в адрес его семьи в соцсетях стали поступать угрозы.