Названы лауреаты очередной недели КХЛ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков 15-й недели регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек ("Спартак"), в трех матчах одержавший три победы (одну из них – на ноль, одну – в серии бросков). Матч без пропущенных голов стал первым для словацкого вратаря в этом сезоне. Гудачек отразил 96,39% бросков при коэффициенте надёжности 0,96.

Лучшим защитником назван Алексей Емелин ("Авангард"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1 по системе "гол+пас") очка. Емелин не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1" и нанес 11 бросков по воротам. На счету защитника "Авангарда" 10 силовых приемов, в среднем он проводил на льду 24 минуты 20 секунд.

Лучшим нападающим стал Александр Семин ("Витязь"), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них 4 шайбы. На счету нападающего "Витязя" победная шайба в ворота ЦСКА и хет-трик – первый в КХЛ – в поединке с ХК "Сочи" (одна из шайб также стала победной). Семин не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1".

Лучшим новичком признан вратарь Илья Коновалов ("Локомотив"), в трех гостевых матчах одержавший две победы (одну из них – на ноль). 20-летний голкипер ярославского клуба отразил 96,55% бросков при коэффициенте надёжности 1,04. Его безголевой отрезок продолжается и составляет 94 минуты 41 секунду.

Отмечается, что Комиссия по определению лучших игроков руководствовалась показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ.