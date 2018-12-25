Артем Дзюба признан футболистом года в России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба признан лучшим игроком 2018 года в России по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол".

Как сообщили "Интерфаксу" (журналисты которого также приняли участие в голосовании) в еженедельнике, по итогам опроса Дзюба набрал 614 очков.

Второе место занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (245), третье – защитник ЦСКА Марио Фернандес (215).

В 2018 году в опросе были упомянуты 40 футболистов. По восемь из них – игроки "Зенита" и "Локомотива", семь – из ЦСКА, шесть – из "Спартака". В прошлом году лучшим был признан полузащитник "Спартака", ныне играющий за испанскую "Севилью", Квинси Промес.

"Никогда нельзя сдаваться и останавливаться"

"Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры. Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь", - приводит слова Дзюбы еженедельник "Футбол".

"Мой лучший гол в сезоне - Египту (в матче ЧМ-2018 - ИФ). Тогда я забил в фирменном для себя стиле: ворвался в штрафную со второй линии, продавил одного защитника, тоже парня крупного, прокинул мяч и "расстрелял" ворота. Мой фирменный гол", - сказал Дзюба.

Дзюба является воспитанником "Спартака". После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году перебрался в "Зенит". В сезоне-2017/18 потерял место в основном составе, в результате чего на правах аренды перешел в тульский "Арсенал". Показав здесь результативную игру, он получил вызов в сборную России на чемпионат мира-2018, где провел три гола. После ЧМ вновь играет за "Зенит".

Гол Египту состоялся во втором туре группового этапа ЧМ, россияне эту встречу выиграли со счетом 3:1. В первом туре сборная России со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию, один из голов - на счету Дзюбы. Еще рад Артем отличился в матче 1/8 финала с Испанией, сравняв счет (1:1) точным ударом с пенальти. Основное время той встречи завершилось вничью, в дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказались россияне.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

О предыдущих лауреатах

Артем Дзюба стал 45-м лауреатом за всю историю премии.

Впервые еженедельник "Футбол" определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин. Лидером по числу побед в опросе во времена СССР является форвард Олег Блохин (трижды).

В российский период пять футболистов дважды становились победителями опроса: Виктор Онопко, Егор Титов, Дмитрий Лоськов, Роман Широков и Сейду Думбия.

Футболист "Зенита" признан лучшим впервые с 2015 года. Тогда победителем стал бразилец Халк, набравший 654 балла, а Дзюба занял второе место (355).