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Спорт Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Футбольного матча Кокорина и Мамаева с сотрудниками "Бутырки" не будет

По словам адвоката, матч заключенных в лице Кокорина и Мамаева с командой администрации СИЗО вообще не планировался

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Никакого футбольного матча с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками СИЗО "Бутырка" не будет, заявила адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова.

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"Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать", - написала адвокат на своей странице в соцсети.

Она также рассказала, что предварительное следствие по делу завершено. После новогодних праздников стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, объём которых составляет 10 томов.

Также адвокат выразила надежду, что прокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу и направлять его в суд для рассмотрения по существу из-за "дефектов" в расследовании.

Ранее зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что в Федеральной службе исполнения наказаний одобрили идею проведения товарищеского футбольного матча между арестантами "Бутырки" и сотрудниками СИЗО.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля срок ареста четверым обвиняемым: полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и их знакомому Александру Протасовицкому.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на улице Большой Никитской.

21 декабря им было предъявлено обвинение в окончательной редакции: по эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым переквалифицировали обвинение со ст. 116 УК РФ (побои) на ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Также футболистов и их подельников обвиняют в хулиганстве.

После сегодняшнего посещения следственного изолятора с целью получения уведомления об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого я убедилась, что старый принцип адвокатуры: "Не мешай следователю, а дело он развалит сам" работает в полном объеме по настоящему уголовному делу. Сегодня в 4-й раз перепредъявили обвинение ребятам, сделали это, как обычно, незаконно для устранения технических ошибок, что противоречит предписаниям ст. ст. 171, 172, 175 УПК РФ. Даже постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 4-х листах 18 следователей 4 раза не смогли сочинить и составить без ошибок, представьте себе, что мы ожидаем увидеть в самом уголовном деле, состоящем, примерно, из 10 томов, наверное, это будет одна сплошная ошибка. Сегодня предварительное следствие окончено. После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд. Мы возмущены тем, что недоработки и волокита следствия и его предвзятость являются основаниями необоснованного содержания под стражей обвиняемых достаточно значительный срок, явно несопоставимый с предметом расследования. Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

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Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев

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