Футбольного матча Кокорина и Мамаева с сотрудниками "Бутырки" не будет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Никакого футбольного матча с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками СИЗО "Бутырка" не будет, заявила адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова.

"Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать", - написала адвокат на своей странице в соцсети.

Она также рассказала, что предварительное следствие по делу завершено. После новогодних праздников стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, объём которых составляет 10 томов.

Также адвокат выразила надежду, что прокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу и направлять его в суд для рассмотрения по существу из-за "дефектов" в расследовании.

Ранее зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что в Федеральной службе исполнения наказаний одобрили идею проведения товарищеского футбольного матча между арестантами "Бутырки" и сотрудниками СИЗО.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля срок ареста четверым обвиняемым: полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и их знакомому Александру Протасовицкому.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на улице Большой Никитской.

21 декабря им было предъявлено обвинение в окончательной редакции: по эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым переквалифицировали обвинение со ст. 116 УК РФ (побои) на ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Также футболистов и их подельников обвиняют в хулиганстве.