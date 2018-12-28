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Гендиректор "Локомотива" Геркус объявил об уходе из команды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус уходит со своей должности, вместо него на пост приходит Василий Кикнадзе, а Юрий Семин остается на посту тренера, сообщили в пресс-службе клуба.

"Это решение Совета директоров клуба, Илья Геркус уходит, вместо него придет Василий Кикнадзе", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба.

Собеседник поспешил успокоить фанатов клуба - главным тренером по-прежнему останется Юрий Семин.

Ранее и спортдиректор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус сообщил об уходе из клуба: "После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни - поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане".

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Теги: футбол, РПЛ, Локомотив

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Гендиректор "Локомотива" Геркус объявил об уходе из команды

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