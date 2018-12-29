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Спорт

Запрет на занятие должностей Илюмжиновым в ФИДЕ снят

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявляет о заключении мирового соглашения с экс-главой организации Кирсаном Илюмжиновым.

"27 ноября стороны достигли мирного урегулирования спора. Проект соглашения был одобрен комиссией по этике и президентским советом ФИДЕ", - говорится в сообщении федерации.

В заявлении указывается, что соглашение было одобрено Спортивным арбитражным судом (КАС). Уточняется, что КАС ратифицировал его 21 декабря, с этой даты с Илюмжинова снят запрет занимать должности в ФИДЕ, перечисленные в третьей главе устава организации.

12 июля действующий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов на 18 месяцев был отстранен от работы в федерации, из-за того, что попал под санкции со стороны министерства финансов США.

"Комиссия по этике единогласно решила, что г-н Илюмжинов виновен в нарушении кодекса этики ФИДЕ", - говорилось в сообщении организации.

Кирсан Илюмжинов, в частности, был отстранен на шесть месяцев, до 12 января 2019 года, а также на 12 месяцев условно с испытательным сроком два года. Апелляцию в КАС Илюмжинов подал 2 августа.

ФИДЕ сообщает, что у Илюмжинова нет никаких претензий к федерации.

Илюмжинов возглавлял организацию с 1995 года. В начале октября 2018 года на эту должность был избран Аркадий Дворкович.

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Теги: Шахматы, ФИДЕ, Кирсан Илюмжинов

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Запрет на занятие должностей Илюмжиновым в ФИДЕ снят

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