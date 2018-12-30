Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем, прошедшей в Италии в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски".
Дистанцию он преодолел за 30 минут 34,1 секунды.
Вторым стал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, уступивший победителю 12,2 секунды.
Третье место занял еще один россиянин, Александр Большунов, проигравший соотечественнику 21,9 секунды.
Ранее в воскресенье здесь прошла женская гонка на 10 км, победителем стала россиянка Наталья Непряева, третье место заняла ее соотечественница Анастасия Седова.