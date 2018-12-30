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Спорт

Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"

Третьим стал еще один россиянин, Александр Большунов

Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"
Сергей Устюгов (№4), архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем, прошедшей в Италии в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски".

Дистанцию он преодолел за 30 минут 34,1 секунды.

Вторым стал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, уступивший победителю 12,2 секунды.

Третье место занял еще один россиянин, Александр Большунов, проигравший соотечественнику 21,9 секунды.

Ранее в воскресенье здесь прошла женская гонка на 10 км, победителем стала россиянка Наталья Непряева, третье место заняла ее соотечественница Анастасия Седова.

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Теги: лыжные гонки

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