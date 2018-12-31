Спорт

Сборная России победила Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Россияне дважды уступали с разницей в два гола, но забросили семь шайб, в том числе - в меньшинстве

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России добились победы над сверстниками из команды Швейцарии в третьем матче группового этапа проходящего в Канаде чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в пользу россиян. В их составе голы провели Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн, Виталий Кравцов. Авторы голов в составе команды Швейцарии: Марко Леман (дважды), Валентин Нуссбаумер, Янник Брюйшвайлер.

Россияне дважды уступали в два гола, но в итоге смогли вырвать победу, одну из шайб забросив в меньшинстве. К слову, в предыдущем матче против Чехии (2:1) оба гола россияне провели также в меньшинстве.

Теперь в активе сборной России 9 очков, столько же баллов набрала и Канада. Канадцы лидируют в группе А, опережая россиян по дополнительным показателям. В ночь на 1 января, в 4:00 мск начнется матч Канада – Россия.

На третьем месте в группе находится Швейцария (4 очка), на четвертом – Чехия (2), на пятом – Дания (0). В плей-офф выходят по четыре из пяти команд каждой из двух групп.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею

Новости по теме

Спорт
Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"
Третьим стал еще один россиянин, Александр БольшуновПодробнее
 Российская лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе "Тур де Ски"Российская лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе "Тур де Ски"
Третьей стала ее соотечественница Анастасия СедоваПодробнее
 Хоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМХоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМ
Россияне забросили в ворота датчан на 10 шайб меньше чем ранее канадцыПодробнее
 Глава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменовГлава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменов
"Мы находимся у края пропасти", - написал он президенту в связи непредоставлением доступа экспертов ВАДА к данным московской лабораторииПодробнее
Артем Дзюба признан футболистом года в РоссииАртем Дзюба признан футболистом года в России
Нападающий "Зенита" и сборной России стал лауреатом по итогам традиционного опроса еженедельника "Футбол"Подробнее
 Антон Шипулин объявил о завершении карьерыАнтон Шипулин объявил о завершении карьеры
29 декабря биатлонист проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьереПодробнее
 Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат ЕвропыРоссия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы
Евгения Медведева вошла в нее в качестве запаснойПодробнее
 "Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов
В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииМЧС подтвердило гибель троих человек в МагнитогорскеВ РоссииПопутчик пропавшей пассажирки BlaBlaCar начал давать признательные показанияВ миреАмериканский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"В РоссииВ МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в РоссииВ миреВеликобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базыВ миреКрупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в Магнитогорске

МЧС подтвердило гибель троих человек в Магнитогорске

МЧС подтвердило гибель троих человек в МагнитогорскеЕще трое пострадали Подробнее

США в понедельник официально покинет ЮНЕСКО

По поручению Путина в Магнитогорск вылетит министр здравоохранения

Сборная России победила Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Россияне дважды уступали с разницей в два гола, но забросили семь шайб, в том числе - в меньшинстве Подробнее

Соседние с обрушившимся подъезды в Магнитогорске эвакуированы

Основной версией обрушения подъезда в Магнитогорске назвали взрыв бытового газа

Возбуждено уголовное дело Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');