Сборная России победила Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России добились победы над сверстниками из команды Швейцарии в третьем матче группового этапа проходящего в Канаде чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в пользу россиян. В их составе голы провели Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн, Виталий Кравцов. Авторы голов в составе команды Швейцарии: Марко Леман (дважды), Валентин Нуссбаумер, Янник Брюйшвайлер.

Россияне дважды уступали в два гола, но в итоге смогли вырвать победу, одну из шайб забросив в меньшинстве. К слову, в предыдущем матче против Чехии (2:1) оба гола россияне провели также в меньшинстве.

Теперь в активе сборной России 9 очков, столько же баллов набрала и Канада. Канадцы лидируют в группе А, опережая россиян по дополнительным показателям. В ночь на 1 января, в 4:00 мск начнется матч Канада – Россия.

На третьем месте в группе находится Швейцария (4 очка), на четвертом – Чехия (2), на пятом – Дания (0). В плей-офф выходят по четыре из пяти команд каждой из двух групп.