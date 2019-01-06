Главные новости
В миреЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиВ РоссииДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиВ миреПатриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины
Спорт

Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"

Россиянка в воскресенье завоевала серебро в гонке преследования свободным стилем на 9 км в итальянском Валь-ди-Фьемме

Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"
Наталья Непряева
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лыжница сборной России Наталья Непряева заняла второе место в итоговом зачете гонки "Тур де Ски" - 2018/2019, проходящей в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В воскресенье Непряева завоевала серебро в гонке преследования свободным стилем на 9 км, уступив двукратной олимпийской чемпионке норвежке Ингвильд Эстберг, которая в итоге и стала победительницей многодневки.

Бронзовый призер ОИ-2018 в эстафете Непряева стала первой российской лыжницей, занявшей призовое место в престижной многодневной гонке. Лучшим результатом для России на "Тур де Ски" было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году.

Как сообщалось, в конце декабря Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км, прошедшей в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски" в Италии.

"Тур де Ски" проводится с 2006 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: лыжи, Наталья Непряева, Тур де Ски, Италия

Новости по теме

Спорт
Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"
Россиянка в воскресенье завоевала серебро в гонке преследования свободным стилем на 9 км в итальянском Валь-ди-ФьеммеПодробнее
 Финляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккеюФинляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккею
Она стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, опередив по этому показателю сборную РоссииПодробнее
 Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккеюСборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею
В матче за третье место она победила команду ШвейцарииПодробнее
 Россия - Швейцария. ОнлайнРоссия - Швейцария. Онлайн
Матч за третье место ЧМ по хоккею среди молодежи проходит в Ванкувере, россияне в пятый раз поразили ворота соперникаПодробнее
Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМСборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ
В финале американская команда встретится с победителем пары Финляндия - ШвейцарияПодробнее
 Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
В Ванкувере третий период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею среди молодежи; россияне уступают с разницей в один голПодробнее
 Сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккеюСборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале она забросила восемь шайб в ворота словаков и за выход в финал поборется с командой СШАПодробнее
 Сборная России по хоккею победила Канаду на молодежном ЧМСборная России по хоккею победила Канаду на молодежном ЧМ
В четвертьфинале россияне сыграют со СловакиейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В миреЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиВ РоссииДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиВ миреПатриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви УкраиныВ миреАнкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу PatriotВ РоссииФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГомСпортСборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"

Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"Россиянка в воскресенье завоевала серебро в гонке преследования свободным стилем на 9 км в итальянском Валь-ди-Фьемме Подробнее

В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

В Волгоградской области восстановили подачу электричества после снегопада

Болтон назвал условия для полного вывода войск США из Сирии

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиКоманда судна рассказала дипломатам, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языке Подробнее

В Москве пройдет мировая премьера нового спектакля театра-цирка "7 пальцев"

Король Малайзии сложил с себя полномочия главы государства

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Брисбене

Поражение россиянину в решающем матче соревнования нанес японец Нисикори Подробнее

Экс-главу Оренбурга перевели под домашний арест

В Афганистане погибли около 30 человек из-за обрушения шахты

В первые дни 2019 года в России возросло число ДТП с пострадавшими детьми

В Уфе задержали гражданина Нигерии по подозрению в изнасиловании и разбое

На Ставрополье в автоаварии пострадали десять человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');