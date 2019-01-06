Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лыжница сборной России Наталья Непряева заняла второе место в итоговом зачете гонки "Тур де Ски" - 2018/2019, проходящей в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В воскресенье Непряева завоевала серебро в гонке преследования свободным стилем на 9 км, уступив двукратной олимпийской чемпионке норвежке Ингвильд Эстберг, которая в итоге и стала победительницей многодневки.

Бронзовый призер ОИ-2018 в эстафете Непряева стала первой российской лыжницей, занявшей призовое место в престижной многодневной гонке. Лучшим результатом для России на "Тур де Ски" было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году.

Как сообщалось, в конце декабря Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км, прошедшей в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски" в Италии.

"Тур де Ски" проводится с 2006 года.