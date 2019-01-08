ЦСКА проиграл "Локомотиву" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - Московский ЦСКА потерпел поражение от "Локомотива" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Ярославле во вторник, завершился со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Армейцы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию, но продолжают лидировать в Западной конференции КХЛ и в сводной таблице турнира. 6 января после победы над минским "Динамо" ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

В другом поединке в Череповце "Северсталь" в дополнительное время одолела рижское "Динамо" - 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0). Хозяева отыгрались за 18 секунд до конца основного времени, переведя встречу в овертайм.

В Астане "Барыс" победил хабаровский "Амур" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).