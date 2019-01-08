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"Химки" победили "Фенербахче" в Евролиге

Подмосковный клуб прервал 12-матчевую беспроигрышную серию лидера

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" во вторник победил "Фенербахче" в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Результат поединка в Мытищах, завершившегося в дополнительное время, - 84:78 (13:23, 25:18, 19:13, 15:18, 12:6).

Таким образом, турецкий клуб, занимающий в турнирной таблице Евролиги первую строчку, прервал свою 12-матчевую победную серию. БК "Химки" находится на 12-м месте.

Следующий матч в турнире "Химки" проведут в Стамбуле 10 января против "Анадолу Эфес". Начало в 20:00 мск.

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Теги: баскетбол, Евролига, БК Химки

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