"Химки" победили "Фенербахче" в Евролиге

В матче за третье место она победила команду Швейцарии Подробнее

Она стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, опередив по этому показателю сборную России Подробнее

Спортсменка стала первой из российских лыжниц, кто добился такого результата в престижной многодневной гонке Подробнее

5 января 23:30

Россия - Швейцария. Онлайн

Матч за третье место ЧМ по хоккею среди молодежи проходит в Ванкувере, россияне в пятый раз поразили ворота соперника Подробнее

5 января 02:29

Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ

В финале американская команда встретится с победителем пары Финляндия - Швейцария Подробнее

4 января 23:30

Россия - США. Онлайн

В Ванкувере третий период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею среди молодежи; россияне уступают с разницей в один гол Подробнее

3 января 09:08

Сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею