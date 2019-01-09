Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл второй этап "Дакара"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем второго этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.

Вторым стал голландец Жерар де Рой (Iveco), третьим – еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Дмитрий Сотников.

Команду "КАМАЗ-Мастер" на ралли-рейде представляют еще два экипажа. Седьмое место занял Андрей Каргинов, 10-е – Айрат Мардеев.

Ранее Николаев выиграл первый этап "Дакара" и сейчас является лидером в общем зачете класса грузовиков. Сотников занимает четвертое место, Каргинов – шестое, Мардеев – седьмое. Компанию Николаеву в тройке лучших составляют де Рой и аргентинец Федерико Вильягра (Iveco).

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной команде "Дакара" в зачете грузовиков. Теперь она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы. Николаев - действующий победитель "Дакара".