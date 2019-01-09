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Спорт Обрушение дома в Магнитогорске

Евгений Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим в трагедии в Магнитогорске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Хоккеист клуба "Питтсбург" Евгений Малкин оказал финансовую помощь жителям Магнитогорска, пострадавшим при обрушении подъезда дома 31 декабря, сообщает пресс-служба местного ХК "Металлург".

"Сегодня, 9 января 2019 года Евгений Малкин в разговоре с руководителями "Металлурга" сообщил, что перечислил на официальный счет, предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей, а хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени", - говорится в сообщении.

"Игроки, тренеры и руководители магнитогорского "Металлурга" в ближайшие дни завершат сбор денег, которые будут адресно направлены пострадавшим", - отмечается там же.

Малкин - воспитанник магнитогорского "Металлурга", за основной состав которого выступал с 2003 по 2006 и с 2012 по 2013 годы. С 2006 года он выступает в "Питтсбурге".

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Теги: хоккей, Евгений Малкин, Магнитогорск

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