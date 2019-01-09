"Бавария" подписала контракт с футболистом сборной Франции Паваром

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по футболу француз Бенжамен Бавар подписал контракт с мюнхенской "Баварией", сообщается на официальном сайте немецкого клуба в среду

Срок действия контракта составит пять лет, а выступать за "Баварию" защитник Павар начнет 1 июля нынешнего года.

В настоящее время он защищает цвета немецкого "Штутгарта".

Во время победного для сборной Франции чемпионата мира в России Павар провел шесть полных матчей из семи. Его гол в ворота сборной Аргентины (4:3) был признан лучшим на ЧМ-2018.