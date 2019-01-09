Назван состав сборной России на ЧМ по гандболу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по гандболу во главе с Эдуардом Кокшаровым определился с составом на мужской чемпионат мира–2019.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в заявку включены 18 спортсменов:

вратари - Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи");

левые крайние - Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи");

левые полусредние - Виталий Комогоров ("Динамо" Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень ("Спартак"), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи");

разыгрывающий -Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия);

линейные - Глеб Калараш ("Вардар", Македония), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михаилин (СКИФ), Егор Евдокимов ("Спартак");

правый полусредний - Дмитрий Киселев ("Вардар", Македония);

правые крайние - Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалёв ("Спартак"), Алексей Фокин ("Каустик").

Чемпионат мира по гандболу-2019 пройдет в Германии и Дании с 9 по 27 января. В группе А сборная России сыграет с соперниками из Франции, Германии, Сербии, Бразилии, Южной Кореи. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Россияне на прошлом ЧМ дошли до 1/8 финала, где уступили Словении.