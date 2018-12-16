Сборная России проиграла Франции в финале женского ЧЕ по гандболу

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Гандболистки сборной России потерпели поражение от национальной команды Франции в финале чемпионата Европы.

Решающий матч турнира, прошедшего во Франции, завершился со счетом 24:21 в пользу хозяек турнира, которые впервые в истории выиграли чемпионат континента.

Турнирный путь на ЧЕ сборная России начала матчем предварительного этапа против той же Франции, которую победила со счетом 26:23. Во втором туре группы В подопечные Евгения Трефилова победили Черногорию – 24:23 в третьем – уступили Словении – 27:29.

В основном этапе сборная России победила Сербию (29:25), Данию (32:21) и уступила Швеции (30:39). Это позволило россиянкам занять первое место в группе I, выйти в полуфинал, где они победили Румынию – 28:22.

В свою очередь, действующий чемпион мира Норвегия (она же – самый титулованный участник турнира, выигрывала его семь раз) в группе II заняла третье место и потеряла шансы на медали.

Сборная России участвовала в финале ЧЕ второй раз: в 2006 году она уступила в решающем матче чемпионата норвежкам (24:27).

При этом сборная России является четырехкратным чемпионом мира и победительницей Олимпиады-2016.

Самым ценным игроком турнира признана россиянка Анна Вяхирева.