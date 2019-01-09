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В результате стычек с футбольными фанатами в Риме пострадали восемь полицейских

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Риме восемь полицейских получили ранения в результате столкновений с фанатами футбольного клуба "Лацио", праздновавшими 119-летие со дня основания этого столичного клуба, сообщает в среду газета "Репубблика".

Никто из полицейских не получил тяжелые ранения, отметили в римской полиции.

В беспорядках, произошедших в ночь на среду, по данным газеты, участвовала группа футбольных фанатов, спрятавших на время инцидента лица. Они отделились от собравшихся на площади Свободы (Пьяцца делла Либерта) 2,5 тыс. болельщиков "Лацио" и стали бросать в полицейских камни, бутылки и другие предметы, сообщает газета. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ и водометы.

После инцидента прокуратура Рима начала расследование, правоохранительные органы пытаются установить причастных к происшествию.

Одного из участников беспорядков задержали после того, как он обратился за помощью к медикам. Еще три фаната получили запрет на посещение спортивных мероприятий.

Римский футбольный клуб "Лацио" был основан в 1900 году. "Лацио" нередко называют любимым клубом диктатора Бенито Муссолини, а среди его фанатов до сих пор есть сторонники фашизма.

Ультрас "Лацио" нередко публично заявляют о своих антисемитских и антифеминистских взглядах. Так, в августе 2018 года фанаты "Лацио" призвали женщин не садится в первые 10 рядов на стадионе клуба в Риме, так как это "священное место". В октябре 2017 года на матче с "Ромой" фанаты "Лацио" расклеили на трибунах портреты Анны Франк в футболке "Ромы", а также антисемитские стикеры. После этого полиция начала расследование, а клубу пригрозили санкциями.

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Теги: Италия, футбол

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