В хоккейном клубе "Салават Юлаев" сменилось руководство

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Тагир Ибрагимов освобожден от должности, исполнять обязанности руководителя будет исполнительный директор клуба Александр Курносов, сообщил агентству "Интерфакс " источник в клубе в четверг.

"Ибрагимов отстранен. Это правда", - подтвердил собеседник агентства.

Собеседник агентства также предположил, что следующим уйдет в отставку спортивный директор Роман Беляев, а также другие сотрудники клуба, получившие свои должности при Ибрагимове.

Ибрагимов работает в клубе с марта 2017 года. В сезоне 2017/18 клуб занял второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Из борьбы за Кубок Гагарина уфимцы выбыли на стадии 1/2 финала Восточной конференции, проиграв в семи матчах челябинскому "Трактору".

В текущем сезоне "Салават Юлаев" занимает шестое место в Восточной конференции.